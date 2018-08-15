"Барселона" - "Бока Хуниорс" - 3:0 (обзор)

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"Барселона" - "Бока Хуниорс" - 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча за Кубок Гампера между "Барселоной" и "Бока Хуниорс" - 3:0.

Видео: "Барселона" - "Бока Хуниорс" - 3:0.

Не пропустите: Две игры - два трофея: "Барселона" громит "Боку Хуниорс" в матче за Кубок Гампера. | http://soccernews.ru

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