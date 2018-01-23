"Барселона" больше не будет делать приобретений в январе

Каталонская "Барселона" больше не будет делать приобретений в текущее трансферное окно, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, с подписанием полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и защитника бразильского "Палмейраса" Йерри Мины "сине-гранатовые" завершили свою работу на трансферном рынке.

Напомним, первый обошелся каталонскому гранду в 120 миллионов евро, а второй - в "скромные" 12 миллионов евро.

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