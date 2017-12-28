"Барселона" больше не заинтересована в подписании Ди Марии

Каталонская "Барселона" больше не заинтересована в подписании вингера французского ПСЖ Анхеля Ди Марии.

Как информирует El Mundo Deportivo, источник из стана "сине-гранатовых" опроверг информацию о том, что клуб готов заплатить за 29-летнего аргентинца 60 миллионов евро (45 миллионов единоразовым платежем + 15 миллионов в виде бонусов), сообщив, что игрок больше не входит в сферу их интересов.

Напомним, Месси советует "Барселоне" приобрести сына Клюйверта. | soccernews.ru