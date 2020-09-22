"Барселона" больше всех заработала в сезоне-2019/2020

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"Барселона" больше всех заработала в сезоне-2019/2020

"Барселона" является лидером по заработанным средствам по итогам сезона-2019/2020 по версии консалтинговой компании Deloitte.

Каталонский клуб занял первое место, заработав 840 миллионов 800 тысяч евро. Вторым стал мадридский "Реал" - 757,3 миллиона. В первую тройку также вошел "Манчестер Юнайтед" (711,5 млн).

Топ-10 клубов с самым большим доходом по версии Deloitte выглядит так:

1. "Барселона" (Испания) - 840,8 млн евро.
2. "Реал" (Испания) – 757,3
3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 711,5
4. "Бавария" (Германия) - 660,1
5. ПСЖ (Франция) - 635,9
6. "Манчестер Сити" (Англия) - 610,6
7. "Ливерпуль" (Англия) - 604,7
8. "Тоттенхэм" (Англия) - 521,1
9. "Челси" (Англия) - 513,1
10. "Ювентус" (Италия) - 459,7.

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2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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