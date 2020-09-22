"Барселона" больше всех заработала в сезоне-2019/2020
"Барселона" является лидером по заработанным средствам по итогам сезона-2019/2020 по версии консалтинговой компании Deloitte.
Каталонский клуб занял первое место, заработав 840 миллионов 800 тысяч евро. Вторым стал мадридский "Реал" - 757,3 миллиона. В первую тройку также вошел "Манчестер Юнайтед" (711,5 млн).
Топ-10 клубов с самым большим доходом по версии Deloitte выглядит так:
1. "Барселона" (Испания) - 840,8 млн евро.
2. "Реал" (Испания) – 757,3
3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 711,5
4. "Бавария" (Германия) - 660,1
5. ПСЖ (Франция) - 635,9
6. "Манчестер Сити" (Англия) - 610,6
7. "Ливерпуль" (Англия) - 604,7
8. "Тоттенхэм" (Англия) - 521,1
9. "Челси" (Англия) - 513,1
10. "Ювентус" (Италия) - 459,7.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14