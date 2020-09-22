"Барселона" больше всех заработала в сезоне-2019/2020

"Барселона" является лидером по заработанным средствам по итогам сезона-2019/2020 по версии консалтинговой компании Deloitte.

Каталонский клуб занял первое место, заработав 840 миллионов 800 тысяч евро. Вторым стал мадридский "Реал" - 757,3 миллиона. В первую тройку также вошел "Манчестер Юнайтед" (711,5 млн).

Топ-10 клубов с самым большим доходом по версии Deloitte выглядит так:

1. "Барселона" (Испания) - 840,8 млн евро.

2. "Реал" (Испания) – 757,3

3. "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 711,5

4. "Бавария" (Германия) - 660,1

5. ПСЖ (Франция) - 635,9

6. "Манчестер Сити" (Англия) - 610,6

7. "Ливерпуль" (Англия) - 604,7

8. "Тоттенхэм" (Англия) - 521,1

9. "Челси" (Англия) - 513,1

10. "Ювентус" (Италия) - 459,7.

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