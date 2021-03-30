"Барселона" будет бороться за Лаутаро Мартинеса, если не купит Холанда

Фото: Твиттер @Inter

"Барселона" снова обратила внимание на форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Его хотели купить еще до начала пандемии коронавируса, а затем планы отложили из-за финансовых потерь каталонского клуба. Теперь"блауграна" вернулась к идее о покупке Лаутаро. Клуб будет стараться оформить сделку в случае, если не получится заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Mundo Deportivo.

Текущий контракт Мартинеса с "Интером" заканчивается в 2023 году. Футболист готов остаться в команде но на подписание нового договора влияет неопределенность в руководстве клуба и финансовое положение миланцев.

В текущем сезоне форвард забил 16 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за "Интер" во всех турнирах.