"Барселона" будет бороться за Лаутаро Мартинеса, если не купит Холанда
Фото: Твиттер @Inter
"Барселона" снова обратила внимание на форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Его хотели купить еще до начала пандемии коронавируса, а затем планы отложили из-за финансовых потерь каталонского клуба. Теперь"блауграна" вернулась к идее о покупке Лаутаро. Клуб будет стараться оформить сделку в случае, если не получится заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, сообщает Mundo Deportivo.
Текущий контракт Мартинеса с "Интером" заканчивается в 2023 году. Футболист готов остаться в команде но на подписание нового договора влияет неопределенность в руководстве клуба и финансовое положение миланцев.
В текущем сезоне форвард забил 16 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за "Интер" во всех турнирах.
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