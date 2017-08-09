"Барселона" будет готова удовлетворить требования "Ювентуса" по трансферу Дибалы

Теги барселонаювентусандре гомешпауло дибала

"Барселона" будет готова удовлетворить требования "Ювентуса" по трансферу ДибалыКаталонская "Барселона" будет готова удовлетворить требования туринского "Ювентуса" по трансферу его форварда Пауло Дибалы.

Как информирует испанская пресса, в связи с возникшими проблемами при покупке Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" и Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" "сине-гранатовые" могут переключить свое внимание на 23-летнего нападающего "старой сеньоры". В таком случае "Барса" будет готова включить в сделку по аргентинцу своего полузащитника Андре Гомеша, которого хочет видеть в своих рядах тренерский штаб "Юве".

Напомним, "Наполи" интересуется хавбеком "Барселоны". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

"Локомотив" на последней минуте вырвал ничью в матче с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов