"Барселона" будет готова удовлетворить требования "Ювентуса" по трансферу Дибалы

Каталонская "Барселона" будет готова удовлетворить требования туринского "Ювентуса" по трансферу его форварда Пауло Дибалы.

Как информирует испанская пресса, в связи с возникшими проблемами при покупке Усмана Дембеле из дортмундской "Боруссии" и Филиппе Коутиньо из английского "Ливерпуля" "сине-гранатовые" могут переключить свое внимание на 23-летнего нападающего "старой сеньоры". В таком случае "Барса" будет готова включить в сделку по аргентинцу своего полузащитника Андре Гомеша, которого хочет видеть в своих рядах тренерский штаб "Юве".

Напомним, "Наполи" интересуется хавбеком "Барселоны". | soccernews.ru