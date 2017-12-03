"Барселона" будет готова увеличить свое предложение по Коутиньо

Теги барселонакоутиньоливерпуль

"Барселона" будет готова увеличить свое предложение по КоутиньоКаталонская "Барселона" будет готова увеличить свое первоначальное предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует итальянская пресса, в случае отказа "красных" отпускать своего 25-летнего хавбека за 110 миллионов евро, "сине-гранатовые" будут готовы сделать мерсисайдцам еще одно предложение, размер которого не уточняется.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 13 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, зимой "Барселона" может купить защитника сборной Колумбии. | soccernews.ru

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