"Барселона" будет готова увеличить свое предложение по Коутиньо

Каталонская "Барселона" будет готова увеличить свое первоначальное предложение по полузащитнику английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует итальянская пресса, в случае отказа "красных" отпускать своего 25-летнего хавбека за 110 миллионов евро, "сине-гранатовые" будут готовы сделать мерсисайдцам еще одно предложение, размер которого не уточняется.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 13 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, зимой "Барселона" может купить защитника сборной Колумбии. | soccernews.ru