"Барселона" будет готова заплатить за Коутиньо 80 миллионов евро

Каталонская "Барселона" будет готова включиться в борьбу за полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Однако, как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" будут готовы заплатить за 25-летнего хавбека "красных" "лишь" 80 миллионов евро. В "Барсе" надеются, что помочь им снизить трансферную стоимость бразильца на 20 миллионов поможет сам футболист своим давлением на свой клуб.

Напомним, "Ливерпуль" назвал два условия, при которых он будет готов расстаться с Коутиньо. | soccernews.ru