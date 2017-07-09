"Барселона" будет готова заплатить за Коутиньо 80 миллионов евро

Теги барселоналиверпулькоутиньо

"Барселона" будет готова заплатить за Коутиньо 80 миллионов евроКаталонская "Барселона" будет готова включиться в борьбу за полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Однако, как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" будут готовы заплатить за 25-летнего хавбека "красных" "лишь" 80 миллионов евро. В "Барсе" надеются, что помочь им снизить трансферную стоимость бразильца на 20 миллионов поможет сам футболист своим давлением на свой клуб.

Напомним, "Ливерпуль" назвал два условия, при которых он будет готов расстаться с Коутиньо. | soccernews.ru

комментарии
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Псж хочет на замену и даст 100 млн не понимаю такого форварда на 2 состав ставить че прям денег много чтоли этих французов во главе со своим шейхом,самый лучший вариант для него барселона хоть 80 млн зато с МСН будет играть станет звездой может быть а ливерпуле кроме 7-8 голов и лиги европы ниче не увидит а апл выигрывать очень сложно)

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