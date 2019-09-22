"Барселона" будет играть в черной форме в следующем сезоне

В сезоне-2020/21 "Барселона" в гостевых матчах будет играть в черной форме, сообщает Footy Headlines.

Каталонский клуб уже выступал в подобной форме в сезоне-2013/14. Тогда это был третий комплект для каталонцев.

Официально комплект будет представлен в июне или июле 2020 года. Экипировку изготавливает компания Nike.

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