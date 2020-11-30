"Барселона" будет наказана за жест Месси в память о Марадоне

Руководство испанской Примеры накажет "Барселону" за жест нападающего Лионеля Месси в адрес легенды аргентинского футбола Диего Марадоны, который умер 25 ноября, сообщает AS.

Во время матча 11-го тура чемпионата Испании с "Осасуной" (4:0) Месси забил гол и посвятил взятие ворот Марадоне, показав футболку "Ньюэллз Олд Бойз". За этот клуб в свое время выступал Марадона, а Месси в то время был в молодежной команде.

Каталонский клуб из-за поступка Месси будет вынужден заплатить 3 тысячи евро в качестве штрафа.

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