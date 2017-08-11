"Барселона" будет платить Дембеле 10 миллионов за сезон

Теги боруссия дортмундусман дембелебарселона

"Барселона" будет платить Дембеле 10 миллионов за сезонСМИ опубликовали условия личного контракта, который "Барселона" предложила нападающему дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле.

За сезон в каталонском клубе 20-летний бомбардир будет зарабатывать 10 миллионов евро. Само соглашение рассчитано на пять лет.

Напомним, что в "Боруссии" официально объявили об отстранении нападающего Усмана Дембеле от тренировок с командой. Так футболиста наказали за отсутствие на последней тренировке без уважительной причины.  | http://soccernews.ru

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