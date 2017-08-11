"Барселона" будет платить Дембеле 10 миллионов за сезон

СМИ опубликовали условия личного контракта, который "Барселона" предложила нападающему дортмундской "Боруссии" Усману Дембеле.

За сезон в каталонском клубе 20-летний бомбардир будет зарабатывать 10 миллионов евро. Само соглашение рассчитано на пять лет.

Напомним, что в "Боруссии" официально объявили об отстранении нападающего Усмана Дембеле от тренировок с командой. Так футболиста наказали за отсутствие на последней тренировке без уважительной причины. | http://soccernews.ru