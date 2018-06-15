Этим летом каталонская "Барселона" будет работать над четырьмя трансферами, информирует испанская пресса.

Так, "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича и защитника "Севильи" Клемана Лангле. Также каталонский гранд планирует приобрести игрока на замену своему беку Люке Диню, который, вероятно, сменит клубную прописку в текущее межсезонье.

Напомним, "Барселона" определила главную альтернативу Гризманну. | soccernews.ru