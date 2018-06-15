"Барселона" будет работать над четырьмя трансферами

1 Теги барселоналюка диньклеман ланглемохамед салахмиралем пьянич

"Барселона" будет работать над четырьмя трансферамиЭтим летом каталонская "Барселона" будет работать над четырьмя трансферами, информирует испанская пресса.

Так, "сине-гранатовые" предпримут попытки подписать вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича и защитника "Севильи" Клемана Лангле. Также каталонский гранд планирует приобрести игрока на замену своему беку Люке Диню, который, вероятно, сменит клубную прописку в текущее межсезонье.

Напомним, "Барселона" определила главную альтернативу Гризманну. | soccernews.ru

Комментарии
месси лео

Я хачу что бы барсу пиришел гризман-салах-и галовкин

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Претенденты на вторую путевку в плей-офф встретятся в очном поединке: Дания сыграет с Перу

Претенденты на вторую путевку в плей-офф встретятся в очном поединке: Дания сыграет с Перу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов