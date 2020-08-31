"Барселона" будет сокращать зарплату Месси за отсутствие в расположении клуба

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"Барселона" будет сокращать зарплату Месси за отсутствие в расположении клуба

Конфликт между "Барселоной" и нападающим Лионелем Месси усугубляется.

Как сообщает журналист Танкреди Палмери, руководство "блауграны" решило сокращать зарплату звёздного футболиста за отказ возвращаться в клуб.

По информации источника, оклад аргентинца будет урезаться пропорционально за каждый день его отсутствия.

Напомним, что 33-летний Месси хочет расторгнуть контракт с "Барсой" и уйти в "Манчестер Сити", но его не отпускают.

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