"Барселона" будет сокращать зарплату Месси за отсутствие в расположении клуба
Конфликт между "Барселоной" и нападающим Лионелем Месси усугубляется.
Как сообщает журналист Танкреди Палмери, руководство "блауграны" решило сокращать зарплату звёздного футболиста за отказ возвращаться в клуб.
По информации источника, оклад аргентинца будет урезаться пропорционально за каждый день его отсутствия.
Напомним, что 33-летний Месси хочет расторгнуть контракт с "Барсой" и уйти в "Манчестер Сити", но его не отпускают.
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