"Барселона" будет требовать за Месси отступные в размере 700 миллионов евро

"Барселона" не намерена бесплатно отпускать капитана команды Лионеля Месси.

Как сообщает журналист Гильем Балаге, руководство клуба отказалось встречаться с футболистом для обсуждения расторжения контракта по обоюдному согласию.

"Барса" будет требовать за Месси отступные в размере 700 миллионов евро. Однако аргентинец намерен активировать опцию о бесплатном уходе.

Ранее сообщалось, что Месси хочет перейти в "Манчестер Сити", который тренирует Хосеп Гвардиола.

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