"Барселона" будет требовать за Месси отступные в размере 700 миллионов евро

2 Теги барселоналионель месси

"Барселона" будет требовать за Месси отступные в размере 700 миллионов евро

"Барселона" не намерена бесплатно отпускать капитана команды Лионеля Месси.

Как сообщает журналист Гильем Балаге, руководство клуба отказалось встречаться с футболистом для обсуждения расторжения контракта по обоюдному согласию.

"Барса" будет требовать за Месси отступные в размере 700 миллионов евро. Однако аргентинец намерен активировать опцию о бесплатном уходе.

Ранее сообщалось, что Месси хочет перейти в "Манчестер Сити", который тренирует Хосеп Гвардиола.

Читайте также: Месси не сможет созвать пресс-конференцию для объявления об уходе из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вечно одни проблемы для Барсы от этого ссыкуна ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Твой контракт действует до 21 года,а не приXYEL ли гном?

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