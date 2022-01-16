"Барселона" будет вести счет всех воспитанников, дебютировавших за клуб

Теги барселона

"Барселона" будет вести счет всех воспитанников, дебютировавших за клуб Фото: сайт "Барселоны"

"Барселона" намерена считать всех воспитанников, которые дебютировали за первую команду.

Как сообщает сайт клуба, с момента создания "Ла Масии", которое было в сезоне 1979/80, насчитано 192 таких футболиста.

Теперь каждому дебютанту будут вручать футболку с порядковым номером на специальной презентации, а футболистам, которые уже есть в этом списке, футболку будут вручать при продлении контракта.

Первым выпускником является Жоан Жозеп Эстелла. Самые известные воспитанники получили свои номера: Лионель Месси (93), Хави (70), Андрес Иньеста (85), Хосеп Гвардиола (44), Карлес Пуйоль (75), Гильермо Амор (33), Жерар Пике (119), Виктор Вальдес (83), Серхио Бускетс (120), Жорди Альба (143).

Одни из последних дебютантов - Ансу Фати (178), Рональд Араухо (179), Оскар Мингеса (181), Нико Гонсалес (185), Гави (186).

Читайте также: Жена Месси настаивает на возвращении Лео в "Барселону". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера

"Эвертон" составил список кандидатов на пост главного тренера

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов