"Барселона" будет вести счет всех воспитанников, дебютировавших за клуб

Фото: сайт "Барселоны"

"Барселона" намерена считать всех воспитанников, которые дебютировали за первую команду.

Как сообщает сайт клуба, с момента создания "Ла Масии", которое было в сезоне 1979/80, насчитано 192 таких футболиста.

Теперь каждому дебютанту будут вручать футболку с порядковым номером на специальной презентации, а футболистам, которые уже есть в этом списке, футболку будут вручать при продлении контракта.

Первым выпускником является Жоан Жозеп Эстелла. Самые известные воспитанники получили свои номера: Лионель Месси (93), Хави (70), Андрес Иньеста (85), Хосеп Гвардиола (44), Карлес Пуйоль (75), Гильермо Амор (33), Жерар Пике (119), Виктор Вальдес (83), Серхио Бускетс (120), Жорди Альба (143).

Одни из последних дебютантов - Ансу Фати (178), Рональд Араухо (179), Оскар Мингеса (181), Нико Гонсалес (185), Гави (186).

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