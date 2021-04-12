"Барселона" была бы выше "Реала" в Ла Лиге, если бы не VAR

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"Барселона" была бы выше "Реала" в Ла Лиге, если бы не VAR

Мадридское издание AS проанализировало, кто бы сейчас лидировал в чемпионате Испании, если бы видеоассистенты (VAR) не меняли первоначальные решения арбитров в некоторых матчах.

Без VAR "Атлетико" продолжил бы лидировать с 67 очками в 30 матчах, что соответствует реально таблице. "Барселона" также имела бы 65 очков, но опережала бы "Реал" (64). В 3-м туре королевский клуб обыграл "Бетис" (3:2) благодаря победному голу с пенальти, назначенному после подсказки VAR.

Напомним, что после 30 туров "Атлетико" опережает "Реал" на одно очко, а "Барселону" - на два.

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Естественно!... Если бы не справедливый VAR , Мбаппе бы не оформил хет-трик Дыр Штегену! ... Хе-хе ...

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