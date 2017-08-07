"Барселона" была готова включить в сделку по Неймару одного из пяти игроков ПСЖ

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"Барселона" была готова включить в сделку по Неймару одного из пяти игроков ПСЖКаталонская "Барселона" была готова включить в сделку по Неймару одного из пяти игроков французского ПСЖ.

Однако, как информирует El Mundo Deportivo, парижане отказались расставаться с Марко Верратти, Маркиньосом, Юлианом Дракслером, Адрианом Рабьо и Анхелем Ди Марией, которых хотели заполучить "сине-гранатовые".

Напомним, "Барселона" вышла на контакт с окружением Сери. | soccernews.ru

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