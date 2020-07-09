"Барселона" c огромным трудом обыграла "Эспаньол" и отправила соперника в Сегунду
В матче 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Эспаньол" со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Луис Суарес. Стоит отметить, что команды с начала второго тайма играли в меньшинстве из-за удалений Ансу Фати и Поля Лосано.
"Барселона" до одного очка сократила отставание от лидирующего "Реала", но у королевского клуба есть игра в запасе. "Эспаньол" вылетел из Примеры.
"Барселона" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)
Гол: Суарес, 56 - 1:0
"Барселона": тер Штеген, Альба, Лангле, Семеду (Фати, 46), Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Пике, Суарес, Гризманн (Видаль, 71), Месси.
"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Виктор Гомес, Калеро (Дардер, 66), Давид Лопес, Эмбарба (Кампусано, 74), Лосано, Кабрера, Рока, Эспиноса, де Томас.
Удаления: Фати (50), Лосано (53).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14