"Барселона" c огромным трудом обыграла "Эспаньол" и отправила соперника в Сегунду

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"Барселона" c огромным трудом обыграла "Эспаньол" и отправила соперника в Сегунду

В матче 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" победила "Эспаньол" со счетом 1:0. Единственный гол на 56-й минуте забил Луис Суарес. Стоит отметить, что команды с начала второго тайма играли в меньшинстве из-за удалений Ансу Фати и Поля Лосано.

"Барселона" до одного очка сократила отставание от лидирующего "Реала", но у королевского клуба есть игра в запасе. "Эспаньол" вылетел из Примеры.

"Барселона" – "Эспаньол" - 1:0 (0:0)
Гол: Суарес, 56 - 1:0

"Барселона": тер Штеген, Альба, Лангле, Семеду (Фати, 46), Серджи Роберто, Бускетс, Ракитич, Пике, Суарес, Гризманн (Видаль, 71), Месси.

"Эспаньол": Диего Лопес, Дидак Вила, Виктор Гомес, Калеро (Дардер, 66), Давид Лопес, Эмбарба (Кампусано, 74), Лосано, Кабрера, Рока, Эспиноса, де Томас.

Удаления: Фати (50), Лосано (53).

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