"Барселона" – "Челси" – 3:0 (обзор)

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"Барселона" – "Челси" – 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Барселоной" и "Челси" (3:0).

Видео: "Барселона" – "Челси".

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