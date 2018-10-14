"Барселона", "Челси" и "Бавария" узнали цену на Пентека

Теги дженоабарселонакшиштоф пентекбавария мюнхенчелси

"Барселона", "Челси" и "Бавария" узнали цену на ПентекаКаталонская "Барселона", лондонский "Челси" и мюнхенская "Бавария" узнали цену на форварда "Дженоа" Кшиштофа Пентека.

Так, согласно информации El Mundo Deportivo, "грифоны" будут готовы отпустить 23-летнего нападающего в другой клуб за сумму не менее чем в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Пентек забил 13 мячей в 8 играх за "Дженоа".

Напомним, "Челси" готов предложить за Пентека 50 миллионов евро. | soccernews.ru

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