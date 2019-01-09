"Барселона" через несколько дней может объявить об еще одном трансфере

Хавбек "Аякса" Френки де Йонг в ближайшее время может присоединиться к "Барселоне".

Как сообщает AS, переговоры между клубами находятся в финальной стадии. О достигнутой договоренности могут объявить уже 12 января.

Сумма сделки оценивается в 75 миллионов евро. Ранее игроком также интересовались "Бавария" и ПСЖ.

В нынешнем сезоне на счету де Йонга три гола и три ассиста в 27 играх.

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