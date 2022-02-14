"Барселона" чудом спаслась от поражения в дерби Каталонии
Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен
В матче 24-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 2:2.
В начале встречи счет открыл Педри, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Серджи Дардер. На 64-й минуте "Эспаньол" вывел вперед Рауль де Томас, но в компенсированное время "Барселону" от поражения спас Люк де Йонг.
"Барселона", набрав 39 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 28 очками остался на 13-й позиции.
"Эспаньол" – "Барселона" - 2:2 (1:1)
Голы: Педри, 2 - 0:1, Дардер, 40 - 1:1, де Томас, 64 - 2:1, Люк де Йонг, 90+6 - 2:2
"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Вильена (Меламед, 61), Дардер, Баре (Морланес, 62; Мерида, 70), Эррера, Алеиш Видаль (Калеро, 89), Пуадо, де Томас.
"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Араухо (Эрик Гарсия, 46), Альба (Дембеле, 72), Бускетс, Френки де Йонг (Обамеянг, 62), Педри (Люк де Йонг, 88), Гави (Нико Гонсалес, 72), Траоре, Ферран Торрес.
Удаления: Пике (90), Меламед (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14