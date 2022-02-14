"Барселона" чудом спаслась от поражения в дерби Каталонии

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"Барселона" чудом спаслась от поражения в дерби Каталонии

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

В матче 24-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" и "Барселона" сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале встречи счет открыл Педри, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Серджи Дардер. На 64-й минуте "Эспаньол" вывел вперед Рауль де Томас, но в компенсированное время "Барселону" от поражения спас Люк де Йонг.

"Барселона", набрав 39 очков, вышла на четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 28 очками остался на 13-й позиции.

"Эспаньол" – "Барселона" - 2:2 (1:1)
Голы: Педри, 2 - 0:1, Дардер, 40 - 1:1, де Томас, 64 - 2:1, Люк де Йонг, 90+6 - 2:2

"Эспаньол": Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Вильена (Меламед, 61), Дардер, Баре (Морланес, 62; Мерида, 70), Эррера, Алеиш Видаль (Калеро, 89), Пуадо, де Томас.

"Барселона": тер Штеген, Дест, Пике, Араухо (Эрик Гарсия, 46), Альба (Дембеле, 72), Бускетс, Френки де Йонг (Обамеянг, 62), Педри (Люк де Йонг, 88), Гави (Нико Гонсалес, 72), Траоре, Ферран Торрес.

Удаления: Пике (90), Меламед (90). 

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