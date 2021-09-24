"Барселона" дала Куману три матча на исправление ситуации

Фото инстаграм Рональда Кумана

Наставника "Барселоны" Рональда Кумана пока не отправят в отставку, несмотря на многочисленные слухи.

По информации Marca, руководство каталонского клуба дало тренеру три матча на исправление ситуации.

Если результаты "сине-гранатовых" до октябрьской паузы на игры сборных не улучшатся, то увольнение голландца станет более вероятным.

Ближайшие соперники "Барсы" - "Леванте" (26 сентября), "Бенфика" (29 сентября) и "Атлетико" (3 октября).

Куман возглавляет команду с лета 2020 года. Его контракт с "блауграной" истекает по окончании нынешнего сезона.

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