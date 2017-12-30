"Барселона" дала ответ Давиду Луизу

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"Барселона" дала ответ Давиду ЛуизуКаталонская "Барселона" дала ответ защитнику лондонского "Челси" Давиду Луизу, информирует El País.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" решили отказать 30-летнему беку "аристократов", который предложил им свои услуги. Официальной причиной отказа каталонского гранда от подписания бразильца значится травма футболиста, из-за которой он пропустил последние игры своей команды.

Напомним, "Барселона" опасается, что Умтити уедет в АПЛ. | soccernews.ru

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