"Барселона" дала ответ Давиду Луизу

Каталонская "Барселона" дала ответ защитнику лондонского "Челси" Давиду Луизу, информирует El País.

По сведениям издания, "сине-гранатовые" решили отказать 30-летнему беку "аристократов", который предложил им свои услуги. Официальной причиной отказа каталонского гранда от подписания бразильца значится травма футболиста, из-за которой он пропустил последние игры своей команды.