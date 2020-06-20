"Барселона" делает первую осечку в чемпионской гонке после карантина! Кризис нападения, воспоминания о "Мальорке", "Реал" на расстоянии вытянутой руки

Кике Сетьен, по сравнению с матчем против "Леганеса", провел несколько изменений в составе, оставив в запасе Гризманна с Артуром и поставив в старт Суареса с Брейтуэйтом и Ракитича. Кроме того, игру пропускали травмированные Де Йонг и Сержи Роберто, вместо которых на поле появились Видаль и Семеду. Побеждать "Севилью" нужно было обязательно, ведь "Реал" в прошлом туре (хотя после карантина все настолько сбилось в кучу, что сложно порой отличить один тур от другого) сократил отставание от каталонцев до двух очков. "Блаугранас" с первых минут захватили инициативу, но "Севилья", похоже, была и не против. Андалусийцы низко садились и пытались перекрывать ключевые зоны количеством, хотя сначала получалось не лучшим образом – гости легко открывались между линиями, выходили на ударные позиции и зарабатывали стандарты. Уже на 3-й минуте Суарес сместился с фланга на линию штрафной и пробил в руки Вацлика. Впрочем, с десятых минут стало понятно, что моментов у ворот "Севильи" не возникает, хотя каталонцы окружили штрафную. Более того – на 11-й минуте Кунде принял отскок со штрафного и метров с 18-ти выстрелил мимо дальней штанги ворот тер Штегена.



"Барселона" серьезно прижала "Севилью" на 20-х минутах. Сначала был штрафной удар Месси метров с 20-ти точно в правую девятку – быть бы голу, если бы не голова Кунде перед воротами. Мяч рикошетом от нее перелетел через перекладину. На 24-й Лионель выстрелил из дальней дистанции в ближний угол (без проблем для Вацлика), а на 25-й голкипер хозяев вынес прострел с левого фланга прямо на Брейтуэта – впрочем, Мартин не успел сориентироваться и пробил в защитника. Еще через несколько секунд Ракитич нанес удар с линии штрафной – рядом со штангой! Собственно, это был последний интересный момент в первом тайме, если не вспоминать о столкновении Месси с Диего Карлосом в компенсированное время. Еще в последней трети первого тайма было заметно, что "Севилья" перетягивает инициативу, а в начале второго преимущество андалусийцев начало выливаться в реальные голевые моменты. Разогнав несколько хороших атак, на 55-й минуте хозяева заработали штрафной, который разыграли моментально пасом на ход Окампосу – каталонцы, как и перед угловым на Энфилде, банально этого не ожидали. Лукас ворвался на правый край и со всей силы хлопнул в ближний угол – тер Штеген спас. На 57-ом обороте секундной стрелки Марк-Андре снова был на высоте, парируя мощный выстрел Мунира с левого края. Лопетеги сразу снял его, бросив в бой свежего Сусо, и тот уже на 61-й минуте пробил метров с 20-ти из-под защитника – выше ворот!



"Блаугранас" поняли, что дело пахнет голом, и забрали мяч под свой контроль. Кике Сетьен для этого снял с игры Брейтуэйта и выпустил Артура, а затем в бой бросили и Гризманна. У "Севильи" же явно начали заканчиваться силы – как следствие, 20 минут "Барселона" доминировала, раскатывая комбинации на чужой половине. На 73-й минуте это могло вылиться в гол Месси со штрафного, однако Вацлик вытащил мяч из левой девятки. Впрочем, на 76-й гости пропустили контратаку, которая в финальной стадии превратилась в выход 3-в-1 – быть бы голу, если бы прострел Регилона из пределов штрафной площадки не заблокировал Альба. После паузы на водопой каталонцы пропустили еще одну атаку с врыванием на край штрафной – это Окампос на 81-й минуте выиграл борьбу к Семеду и пробил в ближний угол, однако тер Штеген поймал сферу. На 80-х минутах на поле было более-менее равное положение. Барселона держала мяч, но не могла создать моменты, а "Севилья" пыталась выходить в контратаки, но не могла их нормально завершить. Уже перед самым концом основного времени обе команды могли вырвать победу – Суарес ударом из центра штрафной запустил мяч над перекладиной, а Регилон в следующей атаке пробил метров с семи прямо в руки тер Штегена! В конце концов, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, которая может серьезно закрутить интригу в чемпионской гонке. "Барселона" набрала 65 очков, а "Реал", имея на три балла меньше, свой матч сыграет в воскресенье – и у мадридцев преимущество по личным встречам. "Севилья" с 52 зачетными баллами в активе осталась на третьей позиции.

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Матч против "Севильи" частично напоминал поединок против "Леганес" в прошлом туре. Тогда каталонцы также долго владели мячом на чужой половине, пытаясь вскрыть низкий блок соперника, и также имели с этим проблемы – полузащите не удавалось продвигать атаки, Гризманн растворился, а первый реально опасный момент состоялся только в конце первого тайма, превратившись в гол. При этом оборона также пропускала контратаки через фланги с врываниями в штрафную. В том матче "Барселону" вытащили гиперактивность Месси и класс "Леганеса", который сказался как на реализации моментов, так и на способности контратаковать и сдерживать давление "блаугранас". "Севилья" во всех аспектах в разы сильнее "Леганеса" и имеет гораздо более опытного тренера. Лопетеги скопировал стратегию мадридцев на матч против "Барсы" и правильно реагировал на изменения ситуации – в частности, вовремя заметил проблемы с контролем движения каталонцев между линиями, опустив Торреса глубже, а на второй тайм выпустив "боевого пса" Банегу с переходом на игру в три защитника. Как следствие, у "Барселоны" с 25-й по 60-ю минуту не просто не было ни одного удара, она потеряла инициативу и чудом не пропустила один-два гола.



Вообще, "Барселона" проявила катастрофические проблемы с позиционными атаками. У "сине-гранатовых" было всего четыре удара в створ ворот, из которых только один прошел не со штрафного Месси – это Суарес на 2-й минуте отправил мяч в руки Вацлика. Еще два раза "круглый" пролетел рядом с каркасом – Ракитич на 24-й минуте бил мимо левой стойки, а Суарес на 87-й выстрелил над перекладиной. Кстати, это был единственный удар "блаугранас" из пределов штрафной, который не заблокировали, хотя на последней трети поля команда провела 35% игрового времени (для матча против сильных соперников очень много). Все эти потуги суммарно потянули на 0,74 xG. Это просто ужас для такой мощной команды, как "Барселона". Каталонцы стерильно катали мяч, не зная, как взломать оборону, и пропускали острые контратаки. Так же, как и с "Леганесом"! При этом замены никак улучшили игру: Пуч запомниться за семь минут не успел, Гризманн провалился, Артур занимался тем же, чем занимались и до этого – катал мяч без обострения. Все это уже стало тенденцией. При этом впереди матчи против "Атлетика", "Атлетико" и "Вильярреала", а Реал лишь добавляет обороты. Если Кике Сетьен срочно не внесет коррективы, чемпионство вернется в Мадрид!

У "Барселоны" все плохо с нападающими

Кроме Месси (естественно) на поле в матче с "Севильей" сыграло еще три нападающих – Брейтуэйт, Суарес и Гризманн. Ни один из них не впечатлил. Брейтуэйт вышел в старте, и это был сигнал Гризманну – датчанин получил шанс закрепиться в основе, а Антуан попал на скамейку после второго подряд провального матча. Этот ход Сетьена ничего не дал. В активе Брейтуэйта всего один удар мимо пустых ворот – Вацлик вынес в него мяч, а Мартин не сориентировался и пробил в защитника, который бежал параллельно. Эта попытка даже в статистику не пошла. Кроме того, однажды Брейтуэйт обыграл соперника на дриблинге в центре поля и выиграл три единоборства из четырех. У датчанина при 22 передачах точными были лишь 13, под удар не пошла ни одна, в позиционных атаках с ударами датчанин также никому не подыграл. Особенно "сильно" его игру на команду символизируют четыре передачи из зоны перед штрафной вперед – ноль точных. Брейтуэйта сняли с игры на 63-й минуте, а Гризманн вышел на 79-й. За следующие 16 минут француз, кажется, даже в телекамеру не попал, не говоря уже о какой-то остроте. Антуан не нанес ни одного удара и отдал всего восемь пасов, из которых только пять были точными – причем только два были направлены вперед (они не прошли). Правда, с его передачи Месси нанес свой единственный выстрел из игры, но на самом деле это была скидка назад под заблокированный удар метров с 30-ти.



Луис Суарес из всей тройки выглядел наиболее убедительно. Именно он нанес первый удар во встрече (еще и в створ) и именно он мог принести победу на 87-й минуте, однако мяч пролетел над перекладиной. Вообще, уругваец по количеству выстрелов по воротам превзошел даже Месси (5), однако четыре из них были заблокированы. Кроме того, Луис неплохо подыгрывал – два штрафных Лео заработал после пасов Суареса, Ракитич стрелял мимо левого угла именно с его передачи, а еще несколько атак с ударами не обошлись без подготовительных действий Луиса. Впрочем, это все равно не тот Суарес, которого мы знали до травмы. Уругвайцу не хватало скорости, пластики и ощущения момента – первый и единственный незаблокированный удар Луиса прошел аж на 87-й минуте. Возможно, он будет набирать в следующих турах, но пока руководство "Барсы" пытается интенсивно говорить с "Интером" и Лаутаро Мартинесом!