"Барселона" делает выбор между Дибалой и Дембеле

Каталонская "Барселона" делает выбор между форвардом туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой и вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле, как вероятными заменами для, уходящего во французский ПСЖ, Неймара,

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" до сих пор не определились с приоритетной альтернативой бразильцу. Клуб намерен не спешить со своим выбором, проанализировав внутренние ресурсы команды и способности потенциальных новичков стать полноценной заменой Неймару.

Напомним, "Барселона" провела переговоры с Мбаппе. | soccernews.ru