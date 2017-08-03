"Барселона" делает выбор между Дибалой и Дембеле

Теги барселонапауло дибалаусман дембелеборуссия дортмундювентус

"Барселона" делает выбор между Дибалой и ДембелеКаталонская "Барселона" делает выбор между форвардом туринского "Ювентуса" Пауло Дибалой и вингером дортмундской "Боруссии" Усманом Дембеле, как вероятными заменами для, уходящего во французский ПСЖ, Неймара,

Как информирует sport.es, "сине-гранатовые" до сих пор не определились с приоритетной альтернативой бразильцу. Клуб намерен не спешить со своим выбором, проанализировав внутренние ресурсы команды и способности потенциальных новичков стать полноценной заменой Неймару.

Напомним, "Барселона" провела переговоры с Мбаппе. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
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