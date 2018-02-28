"Барселона" делает выбор между Гризманном и Погба

Каталонская "Барселона" рассматривает варианты с приобретением полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

Однако, как информирует Mi Otra Liga, у "сине-гранатовых" не будет средств ближайшим летом, чтобы подписать обоих игроков. Поэтому им придется сделать выбор между хавбеком "красных дьяволов" и форвардом "матрасников", стоимость которых оценивается в 100 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" отказалась от приобретения ведущего защитника "Баварии". | soccernews.ru