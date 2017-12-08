"Барселона" делает выбор между обладателем кубка Либертадорес и игроком сборной Германии

Каталонская "Барселона" следит за двумя полузащитниками - Артуром из бразильского "Гремио" и Леоном Горетцкой из гельзенкирхенского "Шальке".

Однако, как информирует El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" будут готовы подписать только одного из этих игроков. Но к сегодняшнему дню в каталонском гранде пока не определились - на кого сделать ставку.

Отметим, что трансфер 21-летнего бразильца может стоить "Барсе" порядка 30-ти миллионов евро, а заполучить немца клуб может бесплатно летом следующего года.

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