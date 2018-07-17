"Барселона" делает выбор между Вермаленом и Миной

1 Теги барселонатомас вермаленйерри мина

"Барселона" делает выбор между Вермаленом и МинойКаталонская "Барселона" в новом сезоне планирует оставить в своем составе четыре центральных защитника, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, позиции Жерара Пике, Самюэля Умтити и недавно приобретенного у "Севильи" Клемана Лангле не подвергаются сомнению. А вот место четвертого центрбека должно достаться либо Томасу Вермалену, либо Йерри Мине. На сегодняшний день "сине-гранатовые" склоняются к тому, чтобы оставить в своих рядах бельгийца и расстаться с колумбийцем.

Напомним,  в новом сезоне Вальверде планирует изменить тактическую модель "Барселоны". | soccernews.ru

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