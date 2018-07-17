"Барселона" делает выбор между Вермаленом и Миной

Каталонская "Барселона" в новом сезоне планирует оставить в своем составе четыре центральных защитника, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, позиции Жерара Пике, Самюэля Умтити и недавно приобретенного у "Севильи" Клемана Лангле не подвергаются сомнению. А вот место четвертого центрбека должно достаться либо Томасу Вермалену, либо Йерри Мине. На сегодняшний день "сине-гранатовые" склоняются к тому, чтобы оставить в своих рядах бельгийца и расстаться с колумбийцем.

Напомним, в новом сезоне Вальверде планирует изменить тактическую модель "Барселоны". | soccernews.ru