"Барселона" держит в поле зрения ситуацию с четырьмя полузащитниками

Каталонская "Барселона" держит в поле своего зрения ситуацию с четырьмя полузащитниками, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" не исключают подписание до закрытия текущего трансферного окна одного из следующих хавбеков: Адриана Рабьо (ПСЖ), Френки де Йонга ("Аякс"), Тьяго Алькантары ("Бавария") и Миралема Пьянича ("Ювентус").

Напомним, "Барселона" получила 80-миллионное предложение по Ракитичу. | soccernews.ru