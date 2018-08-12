"Барселона" держит в поле зрения ситуацию с четырьмя полузащитниками

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"Барселона" держит в поле зрения ситуацию с четырьмя полузащитникамиКаталонская "Барселона" держит в поле своего зрения ситуацию с четырьмя полузащитниками, информирует Football Espana.

Так, по сведениям источника, в стане "сине-гранатовых" не исключают подписание до закрытия текущего трансферного окна одного из следующих хавбеков: Адриана Рабьо (ПСЖ), Френки де Йонга ("Аякс"), Тьяго Алькантары ("Бавария") и Миралема Пьянича ("Ювентус").

Напомним,  "Барселона" получила 80-миллионное предложение по Ракитичу. | soccernews.ru

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