"Барселона" до сих пор не объявила о сделке со Spotify из-за Unicef

Стала известна причина затягивания переговоров между "Барселоной" и шведской компанией Spotify.

Напомним, что стороны близки к договорённости о титульном спонсорстве на трёхлетний срок.

По информации Mundo Deportivo, обсуждение до сих пор не окончено из-за желания "сине-гранатовых" сохранить логотип Unicef, размещённый на задней части футболки клуба.

Скорее всего, в ближайшие дни будут улажены последние детали и в понедельник, 21 февраля, о сделке объявят официально.

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