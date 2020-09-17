"Барселона" до сих пор не зарегистрировала Кумана в качестве главного тренера

Пока неизвестно, сможет ли новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман руководить командой с бровки в ближайших матчах.

По информации COPE, голландцу пока запрещено присутствовать на скамейке в официальных играх.

Причина - контракт с бывшим наставником Кике Сетьеном до сих пор не расторгнут, поэтому де-юре испанец продолжает возглавлять "сине-гранатовых".

27 сентября "Барса" стартует в Примере домашним матчем против "Вильярреала".

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