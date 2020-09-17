"Барселона" до сих пор не зарегистрировала Кумана в качестве главного тренера

Теги барселонарональд куманкике сетьен

"Барселона" до сих пор не зарегистрировала Кумана в качестве главного тренера

Пока неизвестно, сможет ли новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман руководить командой с бровки в ближайших матчах.

По информации COPE, голландцу пока запрещено присутствовать на скамейке в официальных играх.

Причина - контракт с бывшим наставником Кике Сетьеном до сих пор не расторгнут, поэтому де-юре испанец продолжает возглавлять "сине-гранатовых".

27 сентября "Барса" стартует в Примере домашним матчем против "Вильярреала".

Не пропустите: Куман высказался о шансах Суареса остаться в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Руководство "Баварии" подтвердило переход Алькантары в "Ливерпуль"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов