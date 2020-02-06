"Барселона" добавила в шорт-лист еще трех нападающих

"Барселона" продолжает поиски нового форварда.

Как сообщает Onda Cero, каталонцы добавили в свой шорт-лист Анхеля Родригеса ("Хетафе", клаусула - 10 миллионов евро), Лукаса Переса ("Алавес", 15 миллионов евро) и Борху Иглесиаса ("Бетис", 60 миллионов евро).

Отмечается, что приоритетным вариантом является Анхель Родригес из "Хетафе".

Напомним, что "Барселона" может получить право покупки игрока, несмотря на закрытие трансферного окна. Это связано с серьезными травмами Усмана Дембеле и Луиса Суареса.

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