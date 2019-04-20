"Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом"
В рамках 33-го тура испанской Примеры "Барселона" на своём поле взяла верх над "Реал Сосьедадом".
"Сине-гранатовые" выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Клемана Лангле и Жорди Альбы, у гостей забил Хуанми Хименес.
"Барселона" – "Реал Сосьедад" - 2:1
Голы: Лангле, 45 - 1:0, Хуанми, 62 - 1:1, Альба, 64 - 2:1.
"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Ракитич, Артур (Бускетс, 56), Видаль (Серхи Роберто, 90), Дембеле (Коутиньо, 72), Суарес, Месси.
"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте (Барренечеа, 87), Сальдуа, Элустондо, Муньос, Пардо, Субельдия (Сангальи, 54), Ойарсабаль, Мерино, Хуанми (Сандро Рамирес, 87), Виллиан Жозе.
Набрав три очка, "Барса" увеличила отрыв от идущего вторым "Атлетико" до 9 баллов. Что касается "Реал Сосьедада", то они расположились на 10-м месте в турнирной таблице первенства.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|33
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|33
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|33
|28
|20
|Уэска
|33
|26