"Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом"

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"Барселона" добыла дежурную победу над "Реал Сосьедадом"

В рамках 33-го тура испанской Примеры "Барселона" на своём поле взяла верх над "Реал Сосьедадом".

"Сине-гранатовые" выиграли со счётом 2:1 благодаря голам Клемана Лангле и Жорди Альбы, у гостей забил Хуанми Хименес.

"Барселона" – "Реал Сосьедад" - 2:1

Голы: Лангле, 45 - 1:0, Хуанми, 62 - 1:1, Альба, 64 - 2:1.

"Барселона": тер Штеген, Альба, Пике, Лангле, Нелсон Семеду, Ракитич, Артур (Бускетс, 56), Видаль (Серхи Роберто, 90), Дембеле (Коутиньо, 72), Суарес, Месси.

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте (Барренечеа, 87), Сальдуа, Элустондо, Муньос, Пардо, Субельдия (Сангальи, 54), Ойарсабаль, Мерино, Хуанми (Сандро Рамирес, 87), Виллиан Жозе.

Набрав три очка, "Барса" увеличила отрыв от идущего вторым "Атлетико" до 9 баллов. Что касается "Реал Сосьедада", то они расположились на 10-м месте в турнирной таблице первенства.

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