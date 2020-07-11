"Барселона" добыла минимальную победу над "Вальядолидом" и продолжает гонку за "Реалом"

Теги барселонареал вальядолид

"Барселона" добыла минимальную победу над "Вальядолидом" и продолжает гонку за "Реалом"

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Вальядолид".

Теперь каталонцы отстают от "Реала" на одно очко, однако у "сливочных" есть игра в запасе.

"Вальядолид" - "Барселона" 0:1

Гол: Видаль, 15 - 0:1

"Вальядолид": Масип, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25), Мойяно, Санчес, Хоакин Фернандес (Эрвиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Сан-Эметерио, Кике Перес, Оливас, Гвардиола (Сандро Рамирес, 61), Плано (Вальдо Рубио, 80).

"Барселона": тер Штеген, Альба, Семеду, Пике, Серджи Роберто, Пуч (Ракитич, 57), Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Лангле (Араухо, 57), Месси, Гризманн (Суарес, 46).

Читайте также: "Сельта" без Смолова проиграла "Осасуне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ

"Манчестер Сити" разгромил "Брайтон" в матче АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов