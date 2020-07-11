"Барселона" добыла минимальную победу над "Вальядолидом" и продолжает гонку за "Реалом"

В рамках 36-го тура испанской Примеры "Барселона" переиграла "Вальядолид".

Теперь каталонцы отстают от "Реала" на одно очко, однако у "сливочных" есть игра в запасе.

"Вальядолид" - "Барселона" 0:1

Гол: Видаль, 15 - 0:1

"Вальядолид": Масип, Рауль Гарсия (Начо Мартинес, 25), Мойяно, Санчес, Хоакин Фернандес (Эрвиас, 46), Алькарас (Унал, 46), Сан-Эметерио, Кике Перес, Оливас, Гвардиола (Сандро Рамирес, 61), Плано (Вальдо Рубио, 80).

"Барселона": тер Штеген, Альба, Семеду, Пике, Серджи Роберто, Пуч (Ракитич, 57), Видаль, Бускетс (Фирпо, 74), Лангле (Араухо, 57), Месси, Гризманн (Суарес, 46).

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