"Барселона" добыла уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

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"Барселона" добыла уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Барселона" одержала победу "Райо Вальекано".

"Сине-гранатовые" благодаря победе вновь увеличили отрыв от "Атлетико" в чемпионате до 7 очков.

"Барселона" - "Райо Вальекано" 3:1

Голы: де Томас, 24 - 0:1, Пике, 38 - 1:1, Месси (пен), 51 - 2:1, Суарес, 82 - 3:1

"Барселона": тер Штеген, Пике, Нелсон Семеду, Альба, Умтити, Артур (Дембеле, 46), Видаль, Бускетс (Малком, 85), Коутиньо (Ракитич, 80), Суарес, Месси.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Гальвес, Адвинкула, Веласкес, Морено, Гарсия (Эмбарба, 80), Имбула, Бебе, Комесанья, Амат (Посо, 64), де Томас.

Предупреждения: Веласкес (68), Бускетс (79).

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