"Барселона" добыла уверенную победу над "Райо Вальекано" (видео голов)
В рамках 27-го тура испанской Примеры "Барселона" одержала победу "Райо Вальекано".
"Сине-гранатовые" благодаря победе вновь увеличили отрыв от "Атлетико" в чемпионате до 7 очков.
"Барселона" - "Райо Вальекано" 3:1
Голы: де Томас, 24 - 0:1, Пике, 38 - 1:1, Месси (пен), 51 - 2:1, Суарес, 82 - 3:1
"Барселона": тер Штеген, Пике, Нелсон Семеду, Альба, Умтити, Артур (Дембеле, 46), Видаль, Бускетс (Малком, 85), Коутиньо (Ракитич, 80), Суарес, Месси.
"Райо Вальекано": Димитриевски, Гальвес, Адвинкула, Веласкес, Морено, Гарсия (Эмбарба, 80), Имбула, Бебе, Комесанья, Амат (Посо, 64), де Томас.
Предупреждения: Веласкес (68), Бускетс (79).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|27
|41
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|26
|22