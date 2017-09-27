"Барселона" добывает победу над "Спортингом" за счет автогола Коатеса
В одном из матчей квартета "D" встречались команды, которые выиграли стартовые встречи в группе. В Лиссабоне "Спортинг" принимал каталонскую "Барселону". Перед матчем букмекеры отдавали существенное предпочтение "сине-гранатовым". Оно и понятно, по своему потенциалу команда Эрнесто Вальверде действительно лучше соперника на две, а может и на три головы. Вот только для самой "Барсы" этот матч был крайне лишним в календаре. Именно это и демонстрировали каталонцы на протяжении всей игры, особо не стремясь в атаку.
Первые полчаса поединка и вовсе ничем не запомнились. Да, обе команды при первой же возможности старались обострить игру. Но учитывая что желания рисковать особо не было ни у тех, ни у других, голевыми моментами зрителей соперники не баловали.
Немногим интереснее получилась вторая половина первого тайма. Примерно на исходе часа игры команды обменялись опасными эпизодами. Первой могла забивать "Барселона". Роберто ухитрился отдать пас на Луиса Суареса вдоль левой бровки, тот ворвался на край штрафной, и, выйдя один на один, пробил точно в голкипера "львов". Тут же Суарес подобрал мяч, но его подача в штрафную ни к чему не привела.
А в ходе последней десятиминутки оборона португальской команды дважды отыграла на отлично. Сначала Матье снял мяч с ноги готовящегося пробить Пике. А затем Коэнтрау бросился под удар Месси в ситуации, когда мячу, казалось, уже некуда деваться, кроме как в ворота.
А едва начался второй тайм, как случился ключевой эпизод в матче. Месси с правого края со стандарта с левой закрутил мяч на 11-метровую отметку, а там после серии рикошетов сфера прилетела на линию вратарской. Коатес усиленно не пускал Суареса к снаряду, но сам подставился так неловко, что от него сфера и отскочила в ворота. Пробовал Руй Патрисиу спасти, но прыгать было в противоход, поэтому переложиться не смог – 0:1.
Открыв счет, игрокам "Барселоны" и вовсе стало лень ходить в атаку. Хозяева же по-прежнему очень робко выдвигались вперед, при этом практически не беспокоя тер Штегена в рамке. Лишь на 71-й минуте "Спортинг" смог создать момент, который стал самым опасным на счету у "львов". Пас из глубины в штрафную Дост пропустил, так как Фернандеш был в более выгодной позиции. Удар же Бруну метров с 12-ти пришелся точно в голкипера "Барселоны".
Понимая, что таким образом можно и доиграться, упустив победу, каталонцы принялись активнее владеть мячом. А на 86-й минуте должны были решать исход матча досрочно. Ракитич сделал пас вразрез мимо Коатеса в чужую штрафную на Паулиньо, который выбежав один на один, не смог переиграть Патрисиу в ближнем бою.
Таким образом "Барселона", показав очень слабую атакующую игру и не забив, смогла набрать очередные три очка и закрепиться на вершине квартета "D".
"Спортинг" – "Барселона" – 0:1
Гол: Коатес, 49, в свои ворота.
"Спортинг": Патрисиу, Пиччини, Коатес, Матье, Коэнтрау (Сильва, 74), Карвалью, Батталья, Фернандеш, Акунья (Сезар, 73), Мартинш, Думбия (Дост, 44).
"Барселона": Тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Ракитич, Роберто (Гомеш, 87), Иньеста (Паулиньо, 80), Месси, Л.Суарес (Видаль, 89).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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