"Барселона" добывает волевую победу над "Хетафе" благодаря голу Паулиньо

В пригород Мадрида – Хетафе каталонская "Барселона" прибыла в качестве лидера испанской Ла Лиги. Здесь команде Эрнесто Вальверде предстоял поединок с "удобным" в последние годы соперником в лице одноименного "Хетафе". Разумеется, каталонцы рассчитывали взять в этой встрече три очка и единолично возглавить турнирную таблицу.

Однако первый тайм один из фаворитов сезона навряд ли может занести себе в актив. Несмотря на анонсированную Вальверде ротацию, на поле со стартового свистка вышел сильнейший состав "блаугранас". Однако создавалось впечатление, что каталонцы досрочно закидали новичка Ла Лиги шапками. Все, что получалось у Месси и компании – разыгрывать мяч в центре поля.

А вот хозяева точно знали, для чего вышли на поле и действовали вполне себе уверенно против одного из грандов испанского футбола. Собственно, игроки "Хетафе" первыми создали опасность у ворот в этой игре. На 16-й минуте Ракитич сыграл небрежно, отдавая пас назад, Антунеш пас прервал и отыграл налево Сибасаки. Хавбек "асулонес" прострелил вдоль ворот, мяч отскочил от Пике и покатился в дальний угол. Молина тянулся из последних сил, но переправил мяч только во внешнюю сторону ворот.

Но и после этого гости ни капли не прибавили в активности. А вскоре Вальверде был вынужден делать срочную замену. Дембеле дернул мышцу задней поверхности бедра и его на поле заменил Деулофеу. Футбол же и дальше был среднего уровня. На удивление, совсем был незаметным Месси. В этот вечер один из лучших игроков планеты не стремился забить, а только раздавал нацеленные передачи.

Тайм вполне мог и закончиться нулевой ничьей, если бы не эпизод на 39-й минуте. Заработали хозяева стандарт, розыгрыш которого закончился подачей на линию штрафной. Мяч отскочил к Сибасаки, который со средней дистанции великолепно подстроился под мяч и послал его по такой дуге, что Тер Штегену достать было нереально. Красивейший и заслуженный гол от "Хетафе" – 1:0.

Однако у "Барсы" до перерыва был шанс сравнять счет. Месси заработал штрафной и сам же его исполнил. Классный удар получился у Лионеля, мяч летел в самую девятку, но Гуайта вытащил круглого из верхнего угла.

В перерыве Вальверде был вынужден вносить в игру коррективы. На поле вышел Денис Суарес. И каталонцы побежали вперед. Преимущество гостей вырисовывалось с каждой минутой и вскоре "Барселоне" удалось отыграться. Это Деулофеу выцарапал мяч у защитника "Хетафе", отпасовал его на Роберто, а тот, выдержав паузу, покатил мяч на Дениса Суареса, который из пределов штрафной неотразимо для голкипера хозяев пробил в дальний от себя угол – 1:1.

Забитый мяч еще больше активизировал "Барселону", которая уже практически все время проводила на половине поля соперника. Вскоре Вальверде сделал третью минуту, которой суждено было стать ключевой. Знал ли что-то Эрнесто?

На 77-й минуте на поле появился Паулиньо, а через 7 минут он вывел каталонцев вперед. Цели достиг дальний удар Паулиньо – 1:2. Теперь уже хозяевам нужно было собирать силы в кулак и идти на штурм ворот соперника. Сделать это игроки "Хетафе" не смогли, в чем, конечно, преуспели защитники каталонцев, не дав сопернику развернуться.

"Барселона" добывает волевую победу и как минимум на сутки единолично возглавила турнирную таблицу. Теперь слово за "Реалом Сосьедад", который в воскресенье принимает мадридский "Реал" - чемпиона Испании.

"Хетафе" – "Барселона" – 1:2

Голы: Сибасаки, 39 – 1:0. Ден.Суарес, 62 – 1:1. Паулиньо, 84 – 1:2.

"Хетафе: Гуайта, Антунеш, Кала, Даконам, Дам-н Суарес, Арамбарри (Портильо, 85), Бергара, Фажр, Дьедиу (Мора, 71), Сибасаки (Хименес, 54), Молина.

"Барселона": Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Ден.Суарес, 46), Месси, Дембеле (Деулофеу, 29), Л.Суарес.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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