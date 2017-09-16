"Барселона" добывает волевую победу над "Хетафе" благодаря голу Паулиньо
В пригород Мадрида – Хетафе каталонская "Барселона" прибыла в качестве лидера испанской Ла Лиги. Здесь команде Эрнесто Вальверде предстоял поединок с "удобным" в последние годы соперником в лице одноименного "Хетафе". Разумеется, каталонцы рассчитывали взять в этой встрече три очка и единолично возглавить турнирную таблицу.
Однако первый тайм один из фаворитов сезона навряд ли может занести себе в актив. Несмотря на анонсированную Вальверде ротацию, на поле со стартового свистка вышел сильнейший состав "блаугранас". Однако создавалось впечатление, что каталонцы досрочно закидали новичка Ла Лиги шапками. Все, что получалось у Месси и компании – разыгрывать мяч в центре поля.
А вот хозяева точно знали, для чего вышли на поле и действовали вполне себе уверенно против одного из грандов испанского футбола. Собственно, игроки "Хетафе" первыми создали опасность у ворот в этой игре. На 16-й минуте Ракитич сыграл небрежно, отдавая пас назад, Антунеш пас прервал и отыграл налево Сибасаки. Хавбек "асулонес" прострелил вдоль ворот, мяч отскочил от Пике и покатился в дальний угол. Молина тянулся из последних сил, но переправил мяч только во внешнюю сторону ворот.
Но и после этого гости ни капли не прибавили в активности. А вскоре Вальверде был вынужден делать срочную замену. Дембеле дернул мышцу задней поверхности бедра и его на поле заменил Деулофеу. Футбол же и дальше был среднего уровня. На удивление, совсем был незаметным Месси. В этот вечер один из лучших игроков планеты не стремился забить, а только раздавал нацеленные передачи.
Тайм вполне мог и закончиться нулевой ничьей, если бы не эпизод на 39-й минуте. Заработали хозяева стандарт, розыгрыш которого закончился подачей на линию штрафной. Мяч отскочил к Сибасаки, который со средней дистанции великолепно подстроился под мяч и послал его по такой дуге, что Тер Штегену достать было нереально. Красивейший и заслуженный гол от "Хетафе" – 1:0.
Однако у "Барсы" до перерыва был шанс сравнять счет. Месси заработал штрафной и сам же его исполнил. Классный удар получился у Лионеля, мяч летел в самую девятку, но Гуайта вытащил круглого из верхнего угла.
В перерыве Вальверде был вынужден вносить в игру коррективы. На поле вышел Денис Суарес. И каталонцы побежали вперед. Преимущество гостей вырисовывалось с каждой минутой и вскоре "Барселоне" удалось отыграться. Это Деулофеу выцарапал мяч у защитника "Хетафе", отпасовал его на Роберто, а тот, выдержав паузу, покатил мяч на Дениса Суареса, который из пределов штрафной неотразимо для голкипера хозяев пробил в дальний от себя угол – 1:1.
Забитый мяч еще больше активизировал "Барселону", которая уже практически все время проводила на половине поля соперника. Вскоре Вальверде сделал третью минуту, которой суждено было стать ключевой. Знал ли что-то Эрнесто?
На 77-й минуте на поле появился Паулиньо, а через 7 минут он вывел каталонцев вперед. Цели достиг дальний удар Паулиньо – 1:2. Теперь уже хозяевам нужно было собирать силы в кулак и идти на штурм ворот соперника. Сделать это игроки "Хетафе" не смогли, в чем, конечно, преуспели защитники каталонцев, не дав сопернику развернуться.
"Барселона" добывает волевую победу и как минимум на сутки единолично возглавила турнирную таблицу. Теперь слово за "Реалом Сосьедад", который в воскресенье принимает мадридский "Реал" - чемпиона Испании.
"Хетафе" – "Барселона" – 1:2
Голы: Сибасаки, 39 – 1:0. Ден.Суарес, 62 – 1:1. Паулиньо, 84 – 1:2.
"Хетафе: Гуайта, Антунеш, Кала, Даконам, Дам-н Суарес, Арамбарри (Портильо, 85), Бергара, Фажр, Дьедиу (Мора, 71), Сибасаки (Хименес, 54), Молина.
"Барселона": Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Бускетс, Ракитич (Паулиньо, 77), Иньеста (Ден.Суарес, 46), Месси, Дембеле (Деулофеу, 29), Л.Суарес.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|4
|12
|2
|Реал Сосьедад
|3
|9
|3
|Атлетико Мадрид
|4
|8
|4
|Севилья
|3
|7
|5
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|6
|Леванте
|4
|6
|7
|Валенсия
|4
|6
|8
|Леганес
|4
|6
|9
|Бетис
|4
|6
|10
|Эйбар
|4
|6
|11
|Реал Мадрид
|3
|5
|12
|Хетафе
|4
|4
|13
|Жирона
|3
|4
|14
|Сельта Виго
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|3
|16
|Лас Пальмас
|3
|3
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|4
|1
|18
|Эспаньол
|3
|1
|19
|Алавес
|3
|0
|20
|Малага
|4
|0