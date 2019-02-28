"Барселона" догнала "Реал" по победам в Эль Класико

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"Барселона" догнала "Реал" по победам в Эль Класико

В ответном полуфинальном матче Кубка Испании "Барселона" на выезде крупно обыграла мадридский "Реал" со счётом 3:0.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Таким образом, "блауграна" одержала 95-ю победу в Эль Класико и догнала по этому показателю "сливочных".

Всего команды провели между собой 241 очный матч. В 51 случае поединки каталонцев и мадридцев завершались ничьими.

Что касается количества забитых голов, то здесь небольшое преимущество у "Реала" - 403 против 398.

Не пропустите: Суарес вошел в тройку лучших бомбардиров "Барселоны" в матчах с "Реалом". | http://soccernews.ru

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Mutaloff
Mutaloff

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