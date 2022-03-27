"Барселона" договорилась о контракте Рафиньи

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"Барселона" договорилась о контракте Рафиньи

Фото: твиттер Рафиньи\Автор неизвестен

"Барселона" договорилась с бразильским вингером "Лидса" Рафиньей о лично контракте для перехода в летнее трансферное окно, сообщает Sport.

По информации источника, соглашение рассчитано на пять лет.

Отмечается, что "Ливерпуль" и "Бавария" готовы платить ему больше, чем каталонский клуб, однако теперь Рафинья будет отвечать отказом на любое предложение.

Сообщается, что теперь "Барсе" осталось лишь договориться с "Лидсом" о трансфере, причем, как отмечается, бразилец готов надавить на английский клуб.

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