"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро

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"Барселона" договорилась о переходе Коутиньо за 160 миллионов евро
Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо станет игроком "Барселоны", сообщает Yahoo Sports.

По сведениям издания, испанский клуб заплатит за футболиста 160 миллионов евро. Трансфер состоится 30 или 31 августа. В ближайшее время мерсисайдцы постараются найти замену хавбеку.

Напомним, что "Барселона" несколько недель вела переговоры о покупке 25-летнего Коутиньо, но "Ливерпуль" отказывался его продавать.

Не пропустите: "Ливерпуль" отказывается вести переговоры по трансферу Коутиньо. | http://soccernews.ru

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