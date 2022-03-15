"Барселона" договорилась о подписании Кессье
Фото: инстаграм Кессье\Автор неизвестен
Ивуарийский полузащитник "Милана" Франк Кессье станет футболистом "Барселоны", сообщает каталонский инсайдер Жерар Ромеро.
По информации источника, переход Франка Кессье в стан "блауграны" - дело решенное. Вчера каталонский клуб закрыл соглашение с хавбеком.
Сообщается, что зарплата игрока в новом клубе составит 4 миллиона евро за сезон, а также предусматривает бонусы в размере 2,5 миллионов.
Напомним, что контракт Кессье с "Миланом" истекает в конце сезона.
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14