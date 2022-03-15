"Барселона" договорилась о подписании Кессье

Фото: инстаграм Кессье\Автор неизвестен

Ивуарийский полузащитник "Милана" Франк Кессье станет футболистом "Барселоны", сообщает каталонский инсайдер Жерар Ромеро.

По информации источника, переход Франка Кессье в стан "блауграны" - дело решенное. Вчера каталонский клуб закрыл соглашение с хавбеком.

Сообщается, что зарплата игрока в новом клубе составит 4 миллиона евро за сезон, а также предусматривает бонусы в размере 2,5 миллионов.

Напомним, что контракт Кессье с "Миланом" истекает в конце сезона.

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