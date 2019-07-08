"Барселона" договорилась о приобретении японского полузащитника

Полузащитник "Касима Антлерс" Хироки Абе продолжит карьеру в "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, "блауграна" купит 20-летнего японца за 1,1 миллиона евро, после чего стороны заключат трёхлетний контракт с опцией продления ещё на два сезона.

Абе выступает за "Касима Антлерс" с 2017 года, сыграл 79 матчей, забил 10 голов и сделал 7 ассистов.

За сборную Японии перспективный хавбек провёл 3 игры, результативными действиями не отличался.

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