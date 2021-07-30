"Барселона" договорилась о продаже Брэйтуэйта в АПЛ

Фото: инстаграм Мартина Брэйтуэйта/Автор неизвестен

Лондонский "Вест Хэм" договорился с "Барселоной" по трансферу датского нападающего Мартина Брэйтуэйта, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, английский клуб предложил за форварда 15 миллионов евро и это устроило "Барселону". Впрочем, сделка может не состояться, так как Брэйтуэйта не устраивают условия личного контракта с "Вест Хэмом". Сейчас датчанин получает в "Барселоне" около шести миллионов евро в год с учетом налогов.

В прошлом сезоне 30-летний Брэйтуэйт провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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