"Барселона" договорилась о трансфере бразильского форварда

Теги барселонасан-паулутрансферыгуставо майя

"Барселона" договорилась о трансфере бразильского форварда

"Барселона" выкупит 70 процентов прав на нападающего "Сан-Паулу" Густаво Майю, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб заплатит за футболиста 4,5 миллиона евро. Ранее "Барселона" уже выплатила бразильцам один миллион евро за приоритетное право выкупа форварда.

19-летний Майя является воспитанником "Сан-Паулу", но не провел ни одного матча в чемпионате Бразилии. Сыграл семь матчей в молодежном Кубке Сан-Паулу и забил три гола.

Не пропустите: "Барселона" имела возможность купить одного из лидеров "Баварии" в 2017 году. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 2 июня

Главные новости дня: 2 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов