"Барселона" договорилась о трансфере бразильского форварда

"Барселона" выкупит 70 процентов прав на нападающего "Сан-Паулу" Густаво Майю, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб заплатит за футболиста 4,5 миллиона евро. Ранее "Барселона" уже выплатила бразильцам один миллион евро за приоритетное право выкупа форварда.

19-летний Майя является воспитанником "Сан-Паулу", но не провел ни одного матча в чемпионате Бразилии. Сыграл семь матчей в молодежном Кубке Сан-Паулу и забил три гола.

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