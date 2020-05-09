"Барселона" договорилась о трансфере молодого бразильца

"Барселона" согласовала покупку нападающего "Сан-Паулу" Густаво Майя.

Как сообщает UOL, каталонцы выплатят клаусулу 19-летнего бразильца, которая составляет 4,5 миллиона евро. Официально о трансфере будет объявлено в конце июня, но присоединится футболист к команде в конце августа или в начале сентября.

Отмечается, что в гонке за Майя "Барселона" обошла "Атлетико".

Гутсаво Майя выступает за дубль "Сан-Паулу", а за первую команду не провел ни одной игры.

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