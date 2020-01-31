"Барселона" договорилась об аренде нападающего, но потом передумала

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"Барселона" договорилась об аренде нападающего, но потом передумала

Форвард "Бейцзин Гуоань" Седрик Бакамбу едва не перешёл в "Барселону", сообщает Catalunya Ràdio.

По информации источника, "сине-гранатовые" согласовали переход 28-летнего конголезца на правах аренды до конца сезона.

Футболист уже вылетел в Каталонию для подписания контракта, однако во время пересадки в Гонконге спортивный директор "Барсы" Эрик Абидаль позвонил ему и сказал, что клуб передумал.

Сам Бакамбу подтвердил сорвавшуюся сделку постом в твиттере. 

"Эй, Transfermarkt, напиши, пожалуйста, в моей истории трансферов "Почти "Барселона". Всё, что ни делается, всё к лучшему. Спасибо Богу за всё. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн", - написал нападающий в микроблоге.

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