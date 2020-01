"Барселона" договорилась об аренде нападающего, но потом передумала

Форвард "Бейцзин Гуоань" Седрик Бакамбу едва не перешёл в "Барселону", сообщает Catalunya Ràdio.

По информации источника, "сине-гранатовые" согласовали переход 28-летнего конголезца на правах аренды до конца сезона.

Футболист уже вылетел в Каталонию для подписания контракта, однако во время пересадки в Гонконге спортивный директор "Барсы" Эрик Абидаль позвонил ему и сказал, что клуб передумал.

Сам Бакамбу подтвердил сорвавшуюся сделку постом в твиттере.

"Эй, Transfermarkt, напиши, пожалуйста, в моей истории трансферов "Почти "Барселона". Всё, что ни делается, всё к лучшему. Спасибо Богу за всё. Увидимся в другой раз, Антуан Гризманн", - написал нападающий в микроблоге.

Yo @Transfermarkt change my transfer history with "Almost @FCBarcelona" please



No matter what happens we trust the process.

Thank God for everything



See you an other time @AntoGriezmann https://t.co/eeOzZMU7V2