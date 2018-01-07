"Барселона" договорилась по трансферу Мины

Теги палмейрасйерри минабарселона

"Барселона" договорилась по трансферу Мины

Защитник "Палмейраса" Йерри Мина в шаге от перехода в "Барселону".

Как сообщает RAC1, стороны согласовали переход футболиста за 12 миллионов евро.

Официально Мина будет представлен 10 января.

Читайте также: Официально: Коутиньо - игрок "Барселоны". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов