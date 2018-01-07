"Барселона" договорилась по трансферу Мины

Защитник "Палмейраса" Йерри Мина в шаге от перехода в "Барселону".

Как сообщает RAC1, стороны согласовали переход футболиста за 12 миллионов евро.

Официально Мина будет представлен 10 января.

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