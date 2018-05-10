"Барселона" договорилась с Гризманном о его трансфере

Каталонская "Барселона" договорилась с форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном о его трансфере.

Так, по сведениям AS, в конце апреля состоялась встреча между руководством "сине-гранатовых" и агентом 27-летнего нападающего "матрасников", на которой была достигнута договоренность о переходе ближайшим летом француза на "Камп Ноу" за плату в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 27 мячей и сделал 14 результативных передач в 46 матчах за "Атлетико".

Напомним, Вальверде в последний раз высказался на тему Гризманна. | soccernews.ru