"Барселона" договорилась с Хави

"Барселона" определилась с кандидатурой главного тренера, который возглавит команду по окончании сезона.

По информации Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" согласовали возвращение в клуб легендарного Хави.

Сообщается, что 40-летнего испанца хотят видеть на тренерском мостике "Барсы" как руководство, так и футболисты.

Сейчас Хави работает в катарском "Аль-Садде", где провёл последние годы игровой карьеры.

"Блауграну" пока тренирует Кике Сетьен, однако его могут уволить в любой момент.

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